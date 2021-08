Un nuevo caso de transfobia en un spa de Bogotá

En diálogo con Sigue La W, Diego Rubiano denunció un nuevo caso de transfobia en Bogotá. Según su testimonio, ocurrió en el Blue Suites Hotel cuando a su amiga, una mujer trans, le negaron un plan previamente pagado por Rubiano para recibir un día de spa.

“Estaba buscando con un amigo un regalo para nuestra mejor amiga para su cumpleaños. Buscamos en diferentes spa. Al tiempo, se nos ocurrió averiguar directamente con el spa antes de cualquier cosa para ver si van a tratarla con respeto y atenderla bien porque es mujer trans”, aseguró Rubiano, a lo que añadió que “esto no debería ni preguntarse, pero lo hicimos porque estamos en Colombia y esas cosas pueden pasar”.

Cuando encontraron el Blue Suites Hotel, “llamé y me contestó el encargado del spa, pero se notaba que no quería expresarse mucho. Hice la reserva, volví a llamar, me contestó una chica que estaba enterada del tema y me dijo que no podía atender a mi amiga porque el terapeuta es cristiano, y al parecer su religión no le permitía atenderla. Me indigné mucho, no solo le pasa a mi amiga”, dijo.

“En lo corrido de este año van como 200 personas del LGTBI asesinadas y a las personas trans las matan todas las semanas. La línea entre discriminar y asesinar es delgada. ¿Qué hubiese pasado si ella iba al lugar? A las personas trans las matan siempre, parece que a nadie le importa en este Gobierno”, sentenció.

En respuesta, el gerente del Blue Suites Hotel manifestó que “aquí no se discrimina a nadie. Las tendencias del hotel son a la no discriminación. Todo el mundo es importante. En Instagram y Facebook invitamos a toda clase de parejas a nuestras noches de bodas y noches románticas”.

Además, enfatizó en que Blue Suites Hotel “jamás” estuvo en comunicación “con el usuario, no hablamos con la persona” que hizo la reserva. “Apenas me estoy enterando de esto”, por lo que el gerente llamó al spa (que no es manejado directamente por el hotel, sino por terceros) y el encargado “me dijo que su religión le impide hacer esa clase de terapias. No es el único terapeuta que está aquí. Le pido disculpas a la comunidad. Me molesta que ese señor hable en nombre del hotel”.

Después de las disculpas, ofreció a que Diego Rubiano acudiera con su amiga para ofrecerle otra vez el servicio de spa con otro terapeuta: “Invito a que el señor Diego vuelva y haga su reserva. Las tendencias sexuales no se discriminan. Se cumplen las normas de ley que exige el turismo. Somos un equipo que no va a discriminar”.