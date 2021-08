Iglesia Católica prohíbe a mujer trans ser monja en Bélgica

En diálogo con Sigue La W, Eefje Spreutels, una mujer trans en Bélgica que quiere ser monja, afirmó que la Iglesia Católica se lo prohíbe debido a que “tienen el requisito de seguir siendo hombre para formar parte de la institución. Me siento discriminada”.

Eefje se hace llamar Zuster (Hermana) Eefje. “Desde pequeña mis padres me inculcaron la fe católica, y siempre me quedó la espina de ser monja. A los 10 años ya me sentía como mujer y quería ser monja. Lo he intentado en Bélgica y no ha funcionado”, aseguró.

“Seguiré orando mucho por la gente, encenderé velas en los altares de mi casa. Esa es mi manera de mostrar mi devoción”, debido a que no puede ser monja, según dijo la invitada. “Acudo a dos iglesias a ayudar”.

Eefje Spreutels contactó a la Iglesia Católica con el fin de reunirse con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. “Estoy dispuesta a ir a las últimas consecuencias para” conseguir dicho encuentro, “haré lo que sea necesario”.

“No he tenido el apoyo de mi familia. Mi madre me dice que si continúo con estos planes de ser monja, ella no va a visitarme en el monasterio”, indicó.

Eefje Spreutels, una mujer trans de Bélgica, ha denunciado a través de sus redes sociales “discriminación” por parte de la Iglesia Católica, debido a que le prohibieron su deseo de convertirse en monja. Su objetivo es convertirse en una monja para demostrar su devoción y poder servir, como lo expresa en su cuenta de Facebook. Además, pide una reunión con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano; sin embargo, las normas de la Iglesia impiden que cumpla su sueño.