EE.UU. admite que los talibanes han capturado muchas de sus armas y equipos

Estados Unidos admitió este martes que muchas de las armas y equipos de defensa con los que combatió durante dos décadas de guerra en Afganistán han caído en manos de los talibanes y se resignó a no poder recuperarlos.



"No tenemos una idea completa de adónde ha ido cada artículo de material de defensa, pero ciertamente, una cantidad importante ha caído en manos de los talibanes", reconoció Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



"Y obviamente, no parece que nos los vayan a devolver voluntariamente", añadió Sullivan durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.