Usuarios de Capital Salud denuncian falta de medicamentos y largas filas al reclamarlos
Afiliados de Capital Salud, la Eps de la Alcaldía, continúan protestando por el mal servicio que presta la entidad justamente en la sede de la calle 134 con Cra 17.
Los usuarios de esta Eps son, en su mayoría, personas con cáncer de la tercera edad, quienes tardan horas en ser atendidos y además aseguran que los medicamentos se los están entregando incompletos.
La falta de medicamentos, según algunos funcionarios, se debe a que la Eps de la Alcaldía de Bogotá cambio de proveedor, sin embargo esperan habilitar otros puntos de atención.
Si tienen alguna denuncia ciudadana, escriba al correo: Movilwradio@gmail.com