Víctima de atraco en el Chicó relata cómo fue agredida por tres ladrones

La ciudadana identificada como Lizeth denunció en La W las agresiones que recibió por parte de tres hombres que le quitaron sus pertenencias en el barrio el Chicó en Bogotá: “Yo iba cruzando el martes por esta calle a las 9:15 p.m., cuando iba en la esquina me cruzo con tres hombres, iba por ese edificio que se ilumina por censor, yo llevaba conmigo una alcancía de barro y cuando iba al paralelo con ellos, se acercó uno de ellos y me dio el primer golpe que me revienta el labio superior, ahí caí en la rampa de ese edificio; ninguno de ellos me dijo nada durante el robo. Del temor no grité en el momento porque no sabía si tenían armas o algo así, después por temor a ser violada grité que me ayudaran y ahí el celador de ese conjunto prendió la alarma y eso fue lo que me salvó”.

Agregó que antes de salir corriendo, los agresores la golpearon varias veces porque no pudieron robarle el bolso que ella llevaba.

La víctima hizo énfasis en que ninguna persona la quiso ayudar y en este momento está bien de salud.