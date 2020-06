Así funciona el tapabocas con dispensador de cerveza

Una cuenta de Instagram llamada "Unnecessary Inventions", reveló una creativa variación de la mascarilla; se trata de un tapabocas con dispensador de cerveza.

️Según cita la publicación en la red social, esta es "la forma más segura de disfrutar una (cerveza) fría este fin de semana de vacaciones. Colóquese esta máscara protectora con una bolsa de 16 oz para su bebida favorita. Use el embudo incluido para llenarlo, atornille la punta reemplazable y disfrute de su bebida mientras se mantiene protegido".

My newest invention, the Mixer Mask, is the scientifically safest way to enjoy your favorite beverage this long holiday weekend. pic.twitter.com/HBTC1oSpRj