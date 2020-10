Cuando yo era chiquito…

Top 10: Era el mejor actor del mundo, hasta mi mamá me creía cuando me hacía el enfermo para no ir al colegio, y me consentían todo el día.

Top 9: Me pedía siempre la ventana del carro en los paseos, y me ponía bravo cuando me echaban en el puesto de la mitad.

Top 8: Me encantaba jugar a las escondidas americanas, el problema es que ninguna niña me buscaba.

Top 7: Me emocionaba con las parrandas vallenatas que hacía mi padre con Escalona, Poncho Zuleta, Gustavo Gutiérrez, Carlitos Espeleta y Emilianito; ¡no joooodaaaa! ¡tiempos aquellos! hasta me dieron ganas de servirme un whiskycito.

Top 6: No me daban permiso de ir a las minitecas si no tendía la cama todos los días entre semana antes de ir al colegio.

Top 5: Me quedaba feliz viendo la señal intermitente del canal 62 en la perubólica, aunque la imagen nunca se veía completa, se alcanzaba a ver una que otra cosita… ustedes saben, después de Emmanuelle, esa era la gloria.

Top 4: No había día que no fuera con mis amigos a bañarme al Guatapurí, ¡noo jooodaaa! me dieron ganas de ponerme el chingue.

Top 3: Nunca fui chiquito, siempre fui el más grande del salón y el que la tenía más gruesa... la voz.

Top 2: Soñaba con ser locutor de radio y dar la hora en una emisora… y véanme aquí.

Top 1: Jugaba a la mamá y el papá con mis primas, pero siempre jugábamos de noche, para poder darnos besos.