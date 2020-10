Frases para sacar el cuatro letras…

Top 10: “Señor Vásquez, muchas gracias por expresar su interés por el cargo. Por favor envíenos su hoja de vida y nosotros lo llamamos en caso que siga en el proceso o no".

Top 9: Ayyy nooo, Qué pena contigo, no me llegó tu mensaje y ya no alcanzo a salir, además me acabo de acordar que tengo que darle de comer a mi perro y no lo puedo dejar solo. Te agradezco, pero no.

Top 8: Uy hermano, de todo corazón le ayudaría con el trasteo, pero tengo un almuerzo con mis suegros.

Top 7: Mi amor, te lo juro, yo quisiera ir a la misa de 10 años de tu tía abuela lejana., pero me sentó mal el desayuno y estoy como largo de frenos.

Top 6: Uy señorita, qué pena con usted, estoy en plena reunión y no puedo responderle la encuesta, me podría llamar en 8 días por favor.

Top 5: ¿El vestido vale 2 millones de pesos? Gracias señorita, vamos a dar una vueltica y volvemos, téngamelo aquí por fa… y no vuelve nunca.

Top 4: “Esteban, muchas gracias, me parece genial el libreto de Peliculiando, pero quiero dejar descansar el personaje, mejor no hagamos esa sección”.

Top 3: Uy suegrita, me encantaría comerme esa torta de espinacas, pero es que a esta hora me sienta mal y acabo de salir de una infección intestinal. Gracias, usted siempre tan querida.

Top 2: Me encantaría salir contigo, pero mi papá compró una panadería y mañana me toca madrugar a hacer el pan, el próximo fin de semana hablamos.

Top 1: Hola baby, te llamo porque tengo que irme del país por un tiempo, desde hoy cancelo este celular, apenas tenga un nuevo número te busco, después te cuento bien la historia, por ahora me pidieron que no dijera nada.