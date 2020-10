Si me gano la lotería…

Top 10: Me mando a poner pelo, pero ojo, no cualquier pelo, mandaría a que le corten el pelo a Bruce Springsteen o Brayan Adams y me lo trasplanten completico; peludo, pero con estilo.

Top 9: Seguro me toca aguantarme a la tía envidiosa diciendo: “ayyyy pobre Eduardo, no sabe en lo que se metió. Tener plata es una MALDICIÓN”.

Top 8: Les juro que convierto a Villa Marcela, en la red más grande de balnearios de Colombia, con sedes en todas las ciudades del país; vallas publicitarias, comerciales en televisión y a Don Alberto Casas promocionándola en la W por la mañana.

Top 7: Me toca aguantarme al vecino envidioso que dice : “Qué va, eso no le dan toda esa plata, bajito le quitan $20.000 millones en impuestos, y solo le quedan $33.000 millones”.

Top 6: Mandaría a hacer un hombre a la medida, un man caballero, detallista, fiel, respetuoso, trabajador y que le guste la empanada, la lechona y la pizza con piña; de esos hombres que no existen.

Top 5: Me pongo diamantes en todos los dientes, como el gran Diomedes Díaz, y así podré tener la sonrisa más valiosa y brillante de la farándula criolla.

Top 4: Mandaría a poner oxígeno en Venus, construiría una pista de bicicros bien áspera y me voy lejos de este planeta.

Top 3: ¡Dejémonos de vainas! qué ejercicio ni que nada, de una para el quirófano y que me pongan pectorales, la chocolatina y la cola de Kim Kardashian.

Top 2: Le doy a Uribe y a Petro una pensión vitalicia de $100 millones al mes, con la única condición de que se retiren de la política y nos dejen vivir en paz.

Top 1: Me hago el cambio extremo de rostro y la operación de sexo. Ojo, valga la aclaración, no lo haría por gusto, solo por seguridad, o ¿ustedes quieren que me secuestren?