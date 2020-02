Delincuentes robaron coche fúnebre con cadáver adentro

El departamento de policía de Los Ángeles compartió la noticia en sus redes sociales para pedirle al ladrón que entregara el vehículo, “de todas las malas decisiones que ya ha hecho al menos haga una buena y traiga el cuerpo y el ataúd que estaban en el Navigator”.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena : Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1

Según un reporte de CBS el vehículo estaba en la iglesia para dejar el cuerpo, pero estaban esperando porque en el momento estaban haciendo el funeral de otra persona. El encargado del vehículo había dejado solo el cuerpo durante 15 minutos.

La mañana de este jueves la Policía de Los Ángeles informó que se estaba haciendo una persecución a un vehículo con las mismas características de este caso. Posteriormente confirmaron que se trataba del mismo Navigator, había un sospechoso en custodia y en el interior del vehículo estaba el ataúd con el cuerpo.

Please allow #LASD a few minutes to confirm info regarding the #BreakingNews in the pursuit involving the black Lincoln Navigator, that may possibly be involved in the incident from last night from the unincorporated area #Pasadena. As soon as we have details we will provide it. pic.twitter.com/lCmZVgX51e