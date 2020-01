El millonario que busca novia para que lo acompañe a la Luna

El millonario Yusaku Maezawa, quien tiene una fortuna de 2.000 millones de dólares, comenzó una campaña en internet para encontrar a la que será su compañera de vida y quien, además viajará con él a la Luna, pues Maezawa va a ser el primer pasajero que volará alrededor de la Luna en el cohete de Space X.

El hombre hizo el anunció de su búsqueda en su cuenta de Twitter donde publicó el enlace de su sitio web. Allí describió que busca a una mujer que tenga por lo menos 20 años de edad y que cuente "con una personalidad brillante y siempre positiva, deseosa de disfrutar de su vida con total plenitud y que sea amante de la paz".

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv