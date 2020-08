Excusas para no ir a la oficina

Top 10: Jefe buenas noches, qué pena la hora, es que me acaban de llamar para confirmar la instalación de internet mañana a las 10:30 de la mañana, llevo casi un mes esperando la visita y no la puedo perder.

Top 9: Ay jefe, me acabo de levantar con la novedad que se rompió un tubo de agua en la cocina y no hay quién se quede a esperar al plomero, me toca esperar a que lo arreglen, yo le voy contando.

Top 8: Jefe salí a hacer ejercicio temprano y no saqué llaves… me toca llamar al cerrajero… pero tienen turno hasta las 11 de la mañana… apenas abran salgo corriendo…

Top 7: Jefecita, buenos días, con la mala noticia de que la tía de mi mamá, que es como mi abuela, falleció.

Top 6: Jefecita, buenos días, ¿se acuerda de la tía de mi mamá que era como mi abuela, que se murió hace un mes? pues el esposo de ella, que era como mi abuelo, se acaba de morir.

Top 5: Jefe buenos días, que pena escribirle tan temprano, es que anoche me comí un arroz chino y al parecer me sintió mal, no he salido del baño y he dormido nadita, no creo que sea prudente ir a la oficina.

Top 4: Jefe buenos días, la niñera de mi hijo se enfermó y no tengo con quién dejar a mi hijo chiquito, me toca quedarme hasta que mi mamá me releve, qué pena.

Top 3: Jefe con la novedad de que no han pagado, y no tengo para el bus, me toca trabajar hoy desde la casa, usted me entenderá.

Top 2: Jefe que pena, no he llegado a la oficina porque me tocó salir para urgencias con mi mamá, estaba en la cocina y se cayó, le están tomando una radiografía, apenas salgan los resultados, le cuento.

Top 1: Jefecita buenos días, es que tengo fiebre desde ayer, algo de tos y siento que estoy perdiendo el gusto, usted me dirá si voy a la oficina, o me quedo acá en la casa.