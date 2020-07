Frases de relaciones tóxicas

Top 10: Oye mi amor, llevas en línea en WhatsApp 15 minutos ¿Con quién hablas tanto y por qué no me respondes?

Top 9: Mi vida, ¿por qué te llevas el celular al baño? ¿Vas a llamar a alguien o escribirle a tu amiguito?

Top 8: Oye ¿Por qué le das like a esa vieja en vestido de baño? ¿Te gusta o qué?

Top 7: Mi amor, la verdad, no me parece que estés subiendo fotos en vestido de baño o con esos escotes. Eso me irrespeta, no se ve bien, por fa bájala, te amo.

Top 6: Uyyyyy, mírenlo, ¿cómo que le gustan tus fotos no? en serio, ¿quién es ése que le da like a todas tus fotos en redes? Ya van como siete likes.

Top 5: Mmmmm ¿Por qué tu última hora de conexión es a las dos de la mañana, si me dijiste que te ibas a dormir temprano?

Top 4: Mi amor, si no tienes nada que ocultar y existe confianza entre nosotros, dame todas tus contraseñas y déjame revisar tu celular, por si acaso no es desconfianza ¿me entiendes, cierto?

Top 3: Mi vida, creo que ya es el momento, pon una foto nuestra en tu perfil.

Top 2: Oye mi amor, ¿Por qué tienes amigos? Tú sabes que la amistad entre un hombre y una mujer no existe, ojo con eso.

Top 1: Uyyy ¿Quién te manda mensajes a esta hora? ¡Déjame ver ya!