Las frases de “motivación” del buen jefe

Top 10: ¡Bueno equipo! yo sé que hoy es viernes, pero vamos a dar la milla extra.

Top 9: Chicos, este puente, ¡pongámonos la camiseta!

Top 8: Uyyy hermano, no patee la lonchera.

Top 7: A ver, a ver, aquí no quiero que me traigan problemas, aquí por favor me traen soluciones.

Top 6: Equipo, de verdad, gracias por la trasnochada ¡somos una familia!

Top 5: Amiguitos, en serio ¡agradezcan!

Top 4: Vean a Juan, eso sí es sentido de pertenencia ¡aprendan!

Top 3: ¡Así me gusta! Me siento muy orgulloso de esta organización, todos los colaboradores estamos comprometidos.

Top 2: Recuerden, esto no es una crisis, es una oportunidad.

Top 1: Señores, señoras, los invito a que se den una vueltica, vayan pregunten, y verán que la cosa está dura.