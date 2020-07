Cómo echar vainazos sutilmente

Top 10: ¿Oye mi vida, estoy gorda? Mi amor, tú sabes que eso es lo que menos me importa

Top 9: Sí, Lucas, esa canción suena bien, me gusta, pero le falta fuerza, no siento el hook, el precoro no engancha… revisa esos punticos, pero está buena, me gusta

Top 8: Oye amiga, me cayó bien tu nuevo novio, pero es como coqueto, ¿no?

Top 7: Uyyyy pero qué, ¡se está tomando la sopita!

Top 6: Así como cuando un tipo bota un papel a la calle… Señor, señor, perdón, se le cayó este papelito, para que tenga cuidado, no vaya y se le pierda.

Top 5: Puede haber más bellas que tú, habrá otra con más poder que tú, puede existir en este mundo, pero eres la reina.

Top 4: Uyyy mi amor, obviamente te ves divina, pero yo creo que te verías mejor con otro vestido, creo que no hace match con tu personalidad, por qué no te pruebas ese rojo que me gusta tanto.

Top 3: Lucas, por favor, en este momento debo atender un par de cositas que tengo pendientes de hace días. Por favor, si quieres llámame mañana y revisamos lo del lanzamiento; o si quieres date una pasadita la próxima semana, qué pena, de verdad, tú sabes que lo revisaríamos ya, pero estoy enredado.

Top 2: Uuuffff lástima que no puedas usar Photoshop en tu personalidad, sería buenísimo.

Top 1: Uyyy Montoya ese programa está ¡del putas! Me parece que es muy largo, a esa hora no los puedo oír. ¿Quién es ese Ibarra? Vásquez es un poco escandaloso, Daniela muy zafada, Eduardo ya se le siente el desgaste, pero ¡del putas! De verdad, lo felicito ¡Un hit!