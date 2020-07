Las mejores excusas para no tener sexo

Top 10: Ay mi amor ¿en serio? todo el mundo en pandemia, y tú ¿queriendo tener sexo? ven, guardemos los dos metros de distancia por fa.

Top 9: Gorda, ¿te acuerdas que tengo un cálculo en el riñón? pues se me despertó el dolor, espérate me tomo algo a ver si se me quita.

Top 8: Mmmmm espera, espera, mañana tengo que madrugar, tengo una videollamada temprano.

Top 7: Mi amor, espera, estás muy borracha, quisiera que nos acordáramos de todo ¡espera!

Top 6: Gorda, dame un ratico, quedé lleno, comimos mucho ¿no?

Top 5: Mi vida, espera, espera, los niños se pueden despertar.

Top 4: Mi amor, todo el día he tenido una jaqueca terrible, no estoy al 100%.

Top 3: Gorda, no me puedo concentrar, me llamaron del banco, estoy colgado y me tiene estresado.

Top 2: Espera, espera, no me tomé la pastilla anticonceptiva.

Top 1: Mi amor ¿en serio? ¿otra vez?, pero si ya lo hicimos la semana pasada, tú solo piensas en sexo y sexo y sexo, noooo, te estás volviendo como ninfómano. Nuestra relación no puede ser sólo sexo, invéntate otro plan, no podemos quedarnos en la misma rutina.