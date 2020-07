Los mejores memes por la caída de WhatsApp en diferentes partes del mundo

La caída de la aclamada aplicación se registró en horas de la tarde de este 14 de julio en Colombia, sin embargo, igual que a nosotros, esta misma situación se presentó en al menos otros 27 países.

La falla, que fue reportada por varios usuarios en redes sociales, se presentó en la aplicación de WhatsApp, y también en la versión móvil.

La aplicación de Mark Zuckerberg, hasta el momento no ha emitido ninguna declaración para confirmar que fue lo que sucedió. A pesar de la falla, el servicio fue reestablecido rapidamente.

Como siempre, cada vez que se origina una caída de esta aplicación, la creatividad de los cibernautas no se hace esperar. Las redes sociales se llenaron de divertidos memes.

Aquí les compartimos algunos de los más llamativos.

No sabía que #whatsapp se cayó porque no hablo con nadie pic.twitter.com/fNqVJIBvEH

A mí la caída de WhatsApp no me afecta porque no me escribe nadie. pic.twitter.com/VMsSV4e0cV