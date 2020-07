¡Nueva función! Aprenda a destacar comentarios de sus publicaciones en Instagram

La red social Instagram anunció que habilitó para sus usuarios de todo el mundo la opción de seleccionar los comentarios a destacar en las publicaciones. Esta herramienta solo la podrá utilizar el dueño de la foto.

Utilizar esta herramienta es muy sencillo, usted solo debe entrar a la publicación y arrastrar hacia la izquierda el comentario que quiera destacar. Ahí le saldrá un menú y al presionar el ícono con una tachuela el mensaje quedará anclado al inicio de la lista de comentarios.

Por publicación solo se podrán destacar tres comentarios recibidos y tendrán un indicador para mostrar que esos comentarios fueron seleccionados. Además, en cualquier momento el dueño de la foto podrá cambiarlos.

Según Instagram, esta herramienta permitirá darle un mejor manejo a las conversaciones y hace parte de una campaña adelantada por la red social con la que busca reducir el abuso y la discriminación.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌



That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh