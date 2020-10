Me río de mí cuando…

Top 10: Le presté plata a un gran amigo, que dizque para comprarle unas medicinas a la mamá, y al otro día, me lo encontré de rumba con otro parche y gastándoles whisky 12 años.

Top 9: Me di cuenta que se me había acabado la afiliación anual al gimnasio y solamente había ido el primer mes.

Top 8: Le amparé la tarjeta de crédito a mi ex, y todavía sigo pagando el celular que compró a 24 cuotas, y ni me llama a decirme gracias.

Top 7: Me di cuenta que llevaba 5 años pagando un plan de vacaciones compartidas, y todavía no he usado la primera semana.

Top 6: Le presté el carro a mi novio para que llevara a la hermana a urgencias, y resulta que era para recoger a la ex, y llevarla a comer porque estaba de cumpleaños.

Top 5: Salí a hacer el mercado del mes, llegué a la caja registradora y se me habían olvidado las 30 bolsas de tela que tengo en la casa.

Top 4: Me gasté toda la quincena echándole los perros a esa niña linda que conocí en el bar, y cuando la llamé al otro día, el teléfono decía “número fuera de servicio”.

Top 3: Estaba yendo a su casa todo perfumado y con una botella de vino, sabiendo que hace una semana había dicho que nunca más la iba a buscar.

Top 2: Me propuse hacer el mejor programa de radio con los mejores talentos de Colombia, y me tocó contratar a Ibarra.

Top 1: Llegué a su casa a ver una película sabiendo que no tenía televisor.