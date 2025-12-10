¿Cuál es la relación de las emociones con la energía del corazón? Cardiólogo explicó

Miguel Ronderos, cardiólogo, hemodinamista y pediatra de LaCardio, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este miércoles, 10 de diciembre, sobre la energía del corazón.

Según el especialista, el corazón es órgano que no solo impulsa la circulación, sino que también ejerce una profunda influencia en nuestra regulación emocional y mental, esta relación se halla en el campo electromagnético. Debido a su complejo sistema eléctrico, el corazón genera la mayor energía electromagnética de todo el cuerpo.

Ronderos explicó que cuando se experimentan emociones positivas como el optimismo, el campo electromagnético se exalta y refuerza. En contraste, sentimientos negativos incluida la rabia, el celo o la tristeza lo consumen y disminuyen, proyectando un impacto negativo tanto hacia dentro como hacia quienes nos rodean.

Entender esta dinámica es crucial, ya que la gestión emocional puede mejorar la salud cardíaca.

¿Cómo trabajar en las emociones para ayudar al corazón?

Guiarse por el amor: el amor se considera la fuerza principal para convertir los estados de negatividad a positividad.

Transformar el malestar: ante una situación difícil, evitar la retroalimentación negativa y buscar conscientemente transformar el pensamiento hacia un sentimiento positivo y de comprensión.

Hacer una pausa reflexiva: cuando surjan conflictos o tensión, es vital hacer silencio, respirar profundamente tres veces y solo después emitir una respuesta. Esta técnica promueve una reacción más inteligente, amorosa y menos visceral.

El especialista enfatizó en que cada uno es responsable de la energía que irradia y que, a largo plazo, la práctica constante de la gestión emocional puede cambiar la vida por completo.

