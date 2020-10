Top 10: Grandes promesas

Top 10: Lo prometo, este mes no me gasto la plata en cosas que no necesito; y al siguiente día: “Mi amor, mira este televisor de 70 pulgadas que compré a 36 cuotas para que reemplacemos el que compramos hace dos meses

Top 9: Lo prometo, el lunes comienzo la dieta; y el siguiente lunes: “Qué va, un calentado paisa con huevo frito a las 7 de la noche, no creo que me engorde tanto, igual mañana me levanto bien temprano a hacer ejercicio”.

Top 8: Lo prometo, nunca más lo vuelvo a llamar, maldito perro, lo odio; el siguiente viernes a las 2 de la mañana: “Hola chiqui, estoy saliendo de rumba ¿estás en tu casa? ¿quieres que hablemos?”.

Top 7: Mi reina se lo prometo, este mes me separo y nos vamos a vivir juntos; al siguiente mes: “Mi reina, el tema del divorcio está complicado, tenemos que seguir viéndonos en secreto, pero usted sabe que yo la amo”.

Top 6: Baby te lo prometo, la invitación es solo para ver una peli, no va a pasar nada que tú no quieras que pase; horas después, un aviso en el televisor que dice “ ¿Todavía sigues mirando la película o quieres apagar el televisor?”.

Le puede interesar:

Top 5: Uy hermano ¿qué hora es? ¿cómo llegué a la casa? uy qué dolor de cabeza, prometo que nunca más vuelvo a tomar; una semana después: “Sírvalo papito ¿miedo yo? ¡qué va! Pa’ eso compro un perro ¡salud compadre! ¡fondo blancoooo!

Top 4: Uy vecino, por favor, esta vez hágame un descuento, le prometo que a la próxima, le pago completo y con propina; la próxima vez: “uy vecino, hágame un descuentico, mire que no tengo ni pal’ bus”

Top 3: Lo prometo, este mes me meto al gimnasio y me pongo muy juiciosa a hacer ejercicio; una semana después: “No no no, me duele todo, no puedo moverme, yo no vuelvo por allá ni loca”.

Top 2: Tranquilos, les prometo que en la próxima reunión con el gran jefe, yo hablo del tema del aumento de sus salarios; después de la reunión con el gran jefe: “les juro que yo quería hablar del tema, pero no alcanzó el tiempo, nos pusimos a revisar otros chicharrones”.

Top 1: Dale baby, te lo prometo, solo la puntica; algunos minutos después, todos ustedes ya saben el final.