Caso ‘Narcofinca’: juez concedió la libertad condicional al mayordomo Laureano Martínez

El 16 de agosto de 2023, el juez segundo Penal de Cundinamarca condenó a 10 años de prisión al mayordomo de la ‘narcofinca’, quien, mediante un preacuerdo, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, falsa denuncia y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Sin embargo, Martínez Cortés permaneció privado de la libertad desde el momento en el que se realizó el operativo en el que fue descubierta la ‘narcofinca’, por lo que se consideró que cumplió con los requisitos para que se le concediera el beneficio de libertad condicional.

Antecedentes de la ‘narcofinca’

El 12 de febrero de 2020, en medio de un fuerte operativo adelantado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quedó al descubierto un gran laboratorio de procesamiento de cocaína en el municipio de Guasca (Cundinamarca). La finca ‘Haras de San Fernando’ era de Sanclemente, y ahí empezó la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, Laureano Martínez Cortés fue “contactado por alias ‘Don Ángel’, ‘Don Darío’, Jorge Luis Castillo, Alexander Pinto, Miguel Gómez y Pablo Emilio Castillo para que facilitara dicho sitio ubicado dentro de la finca y allí funcionara la elaboración o fabricación de estupefacientes, labor que también cohonestó con el otro administrador, permitiendo además el ingreso del personal que desarrolló la labor de fabricación de estupefaciente, el almacenamiento de la base de cocaína y el producto ya elaborado, clorhidrato de cocaína; además del ingreso de los insumos químicos utilizados para la elaboración del narcótico”.

Igualmente, se conoció que a la propiedad también entraban vehículos que se encargaban del transporte y el abastecimiento de los insumos químicos y la base de la cocaína para la producción del narcótico, actividad que se realizaba prácticamente durante las 24 horas del día, pues había turnos establecidos para que no se interrumpiera.

La información que entregó Martínez fue tan contundente que permitió que se avanzara en la investigación contra el exembajador Fernando Sanclemente, quien está siendo procesado por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Según la investigación de la Fiscalía, Sanclemente, en septiembre de 2020, supuestamente “reunió a varios de sus trabajadores de la Finca Haras de San Fernando, ordenándoles en dicha reunión quemar todos los bienes muebles, enseres pertenecientes a la familia del señor Laureano Martínez”, pues allí había “elementos materiales probatorios importantes para las diferentes investigaciones” de este caso.

El otro de los mayordomos, Gustavo Bejarano Romero, sigue pagando una condena de 10 años y 10 meses de prisión.

¿En qué va el caso contra el exembajador de Colombia en Uruguay?

El juicio contra Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, iniciará el 12 de febrero de 2026, exactamente seis años después del operativo contra la ‘narcofinca’.

No obstante, el exdiplomático desde el principio se ha declarado inocente de los hechos por los que la Fiscalía lo acusó. Sin embargo, Laureano Martínez Cortés es uno de los testigos estrella en su contra.

