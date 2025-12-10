Katherine Miranda denunció dos presuntos “falsos positivos” en el Gobierno Petro: respondió el MinDefensa

Durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se realizó este miércoles en la plenaria de la Cámara, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, lanzó una grave denuncia.

Según dijo, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han presentado, al menos, dos muertes extrajudiciales en operaciones militares.

El primer caso se trataría de John Bayron Londoño, una persona protegida en Ituango, Antioquia, que murió en un operativo el 17 de diciembre de 2024.

El hombre habría sido retenido y llevado a una zona en la que se montó un supuesto combate y, posteriormente, fue ejecutado. Incluso, pese a que habría estado desarmado, habrían ubicado un arma en su mano.

El segundo sería el de Ned David Valencia, líder social de Vista Hermosa, Meta, que murió el 29 de noviembre de 2024 en medio de una operación que dejó dos capturados y cinco fusiles incautados, según dijo el ministro de Defensa.

El ministro Pedro Sánchez también aseguró que ambos hechos están siendo investigados: “Eso está siendo investigado por la Fiscalía y esperamos que se aplique toda la contundencia (…) Eso no lo toleramos”.

Respecto al caso de Vista Hermosa, explicó: “El caso del 29 de noviembre, en el comunicado que mostró el Ejército Nacional se dice claramente lo siguiente: un muerto en desarrollo de operaciones militares, un capturado herido, un capturado ileso, cinco fusiles (…) Ya cuando se habían terminado las acciones en el objetivo, por hechos que son materia de investigación, una persona civil resultó herida, no sabemos a causa de qué. Pero ahí hubo un combate”, concluyó.

