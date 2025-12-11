Corte Suprema deja en firme la condena contra el general (r) Yuber Aranguren por acoso sexual

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó dejar en firme la condena de 3 años y 4 meses de prisión que le fue impuesta al general (r) Yuber Aranguren por acoso sexual.

El alto oficial en retiro fue investigado luego de que una subteniente lo señalara de acosarla y denigrarla -con un lenguaje soez-, con el fin de que ella accediera a tener encuentros íntimos con el general.

Esto ocurrió entre junio y septiembre de 2018, cuando Aranguren era el comandante de la Brigada 27 de Selva ubicada en Mocoa (Putumayo).

La Sala Penal determinó dejar en firme la condena al concluir que los testimonios de la víctima y las evidencias que fueron recabadas -dentro de ellas grabaciones- permitieron definir que Aranguren sí cometió los delitos que resultaron reprochables, además, en un uso abusivo de su cargo.

El general en retiro actualmente se encuentra detenido debido a que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.

