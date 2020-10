Top 10 de las excusas con: pero empezó la pandemia

Top 10: En serio Vásquez, yo le iba a subir el sueldo, pero empezó la pandemia y ni modos, nos tocó congelar los aumentos.

Top 9: Te lo juro mi vida, a mediados de abril te iba a pedir matrimonio, pero empezó la pandemia y me tocó cancelar los planes. En serio, qué jartera una fiesta sin 200 invitados.

Top 8: Sí amiga, ese almuerzo lo tenemos pendiente, es más, yo te iba a invitar a un súper restaurante, pero empezó la pandemia y ni modos, cerraron todos los sitios de la ciudad.

Top 7: Ibarra, en serio, yo le iba a pagar esa plata que le debo hace dos años, pero empezó la pandemia y me quedé con los puros ahorros para sobrevivir. Por fa regáleme un plazito.

Top 6: En serio, yo te iba a llamar para aceptarte tu invitación a salir a rumbear, pero empezó la pandemia y ni modos. Llámame cuando llegue la vacuna y miramos qué hacemos.

Le puede interesar:

Top 5: Yo estaba súper juicioso en el gimnasio haciendo ejercicio todos los días, pero empezó la pandemia y paila, ni más de ejercicio, ni dietas, descubrí que es mejor ser Fat que Fit.

Top 4: Mi amor, te lo juro, ya tenía comprado los tiquetes a Paris, para que cumpliéramos nuestro sueño, pero empezó la pandemia y me tocó cancelar; mientras tanto, si quieres vamos a Villa Marcela que es un sitio buenísimo de un amigo.

Top 3: Yo iba a renunciar al empleo que me tenía cansada y aburrida, pero empezó la pandemia y mejor no, mejor pájaro en mano, que cien volando.

Top 2: Mi amor, en serio, yo llevaba años sin hablar con mi ex, pero empezó la pandemia y me dio mucho pesar con él, todo solito, lo echaron del trabajo, sin nadie con quien hablar; no te preocupes, no es nada de lo que estás pensando.

Top 1: En febrero, todo iba muy bien con el plan de negocio de El Leit Show, el presupuesto estaba perfecto para contratar a los mejores locutores de radio, pero empezó la pandemia, se vino todo para el suelo, y nos tocó contratar a Ibarra, no nos alcanzó para más.