Por lamer un helado una joven podrá pagar una condena entre 2 y 20 años de cárcel

Un insólito caso tiene consternados a los habitantes del estado de Texas en Estados Unidos, todo a cuenta de una joven de 17 años que a través de sus redes sociales publicó un video en el cual se muestra a la chica destapando un helado en un reconocido supermercado, luego procede a darle una pequeña lamida, y lo vuelve a dejar en su lugar como si nada hubiese pasado.

El pequeño film se hizo viral rápidamente, y la gente repudió el acto; ante el hecho las autoridades locales emprendieron la búsqueda de la menor, aunque les resultó bastante difícil ya que había muchas personas que coincidían físicamente y virtualmente con la implicada.

Según la ley que se aplica en este estado, el manipular de mala forma un producto consumible podrá acarrear órdenes penales entre 2 y 20 años de cárcel, además de una millonaria multa que oscila entre los 10.000 dólares.

Luego del acto, la reconocida marca de supermercados decidió retirar todos los productos de su venta, reprochando las grandes pérdidas económicas que generó este acto que atenta contra la salubridad.

