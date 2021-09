¿Por qué pitan o zumban los oídos?

En algún momento de la vida las personas han experimentado un pito o zumbido en el oído, causando una sensación de molestia o incomodidad. El origen de este ruido puede provenir de diferentes fuentes como la exposición de ruidos fuertes por trabajos muy ruidosos, por escuchar música a un volumen alto durante un período largo de tiempo o tras la asistencia a un concierto.

Sin embargo, en otras ocasiones podría tratarse de los llamados acúfenos, los cuales son sonidos que no proceden de fuentes externas ni de ninguna vibración en el oído. Estos pueden ser leves o prolongarse en el tiempo, y aunque hasta ahora no exista un tratamiento específico que ayude a controlarlos, no significa que estos pitidos en el oído no se puedan tratar.

Las causas de este trastorno auditivo van desde el exceso de cera en el oído, una lesión auditiva, un fuerte ruido, o incluso posturas corporales inadecuadas que tensen los músculos en la zona superior de los hombros, por eso, en caso de ser constante, es mejor acudir al médico para tratar la molestia.

Los acufenos suelen dividirse en dos tipos:

Subjetivos: Estos constituyen aproximadamente al 95% de los casos. Aquí la persona percibe ruidos sin que exista estímulo acústico, por lo que otras personas y el médico mismo no pueden escucharlos.

Objetivos: Estos pueden ser percibidos por el paciente y el médico. Suelen implicar el ruido del flujo de los vasos sanguíneos, provocando un sonido pulsátil (al ritmo de los latidos del corazón) y sincrónico con el pulso. Los producen estructuras cercanas al oído que, en algunos casos, no pertenecen a él. En algunas ocasiones, el sonido se parece más a un clic rítmico.

Cabe resaltar que esta alteración puede estar provocada por casi cualquier anomalía que afecte a las vías auditivas. Además, las situaciones de estrés, un estado de ánimo depresivo y el consumo de cafeína u otros estimulantes contribuyen a empeorar la situación.