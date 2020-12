TOP 10: A mí que no me regalen bonos para libros y menos cuando me toca poner plata adicional para comprar alguno.

TOP 9: A mí que no me regalen corbatas, acaso no saben que nunca en la vida me pongo un vestido de corbata.

TOP 8: A mí que no me regalen ropa interior y mucho menos cuando piensan que lo mío son las tangas narizonas.

TOP 7: A mí que no me regalen un libro de autosuperación, o, es que acaso me ven muy llevado.

TOP 6: A mí que no me regalen un ramo de flores, primero porque no tengo donde ponerlas y segundo porque soy alérgica.

TOP 5: A mí que no me regalen medias, no ven yo soy el típico vallecaucano que sigue poniéndose pantalón sin medias y con mocasines blancos.

TOP 4: A mí que no me regalen una bufanda ¿en serio quién se pone una bufanda?

TOP 3: A mí que no me regalen un llavero, no ven que no tengo ni carro, ni casa, ni nada propio para guardar varias llaves.

TOP 2: A mí que no me regalen chocolates, no ven que estoy a dieta.

TOP 1: A mí que no me regalen dinero en efectivo, no sean dado cuenta que yo creo que el dinero no es todo en la vida.