TOP 10: Cositas que nos pasan cuando Papito Dios está desparchado: El único día del año que necesito imprimir algo urgente, preciso ese día, se desconfigura la impresora. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!



TOP 9: Cositas que nos pasan cuando Papito Dios está desparchado: El día que voy corriendo de afán a la oficina en falda y tacones, preciso ese día, meto el pie en la baldosa que está suelta, me escupe un charco en las medias, y me troncho el tobillo. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!



TOP 8: Cositas que nos pasan cuando Papito Dios está desparchado: El único día en la vida que pido prestado el baño en la casa de mis suegros para hacer del dos, preciso es día, está dañada la cisterna y no baja el agua. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!



TOP 7: Cositas que nos pasan cuando Papito Dios está desparchado: La noche que se acaba el mercado y voy a comerme la última tostada con mantequilla, preciso ese día, se me resbala de las manos, se cae al piso por el lado donde está la mantequilla, y se le queda pegado un pelo del perro. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!



TOP 6: Cositas que nos pasan cuando Papito Dios está desparchado: El día que mando a lavar el carro con polichado y encerada incluída, preciso ese día, cae el diluvio universal y un bus pasa por mi lado y me vuelve nada la lavada. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!

TOP 5: Cositas que nos pasan cuando Papito Dios está desparchado: El único día en la vida que salgo a la tienda de la esquina sin bañarme y con la pijama de mi abuelita, preciso ese día, me encuentro con el tipo de la universidad que me fascina. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!



TOP 4: Cositas que nos pasan cuando Papito Dios está desparchado: La noche que estás hirviendo una bolsa de leche para hacer un chocolate y llevas 20 minutos esperando para bajarle el fogón, te descuidas 15 segundos mirando el celular, y se derrama toda la leche en la estufa. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!



TOP 3: Cositas que nos pasan cuando Papito Dios está desparchado: El único día del año que se juega la final de la Champions League, preciso ese día, cumple años mi suegra y mi esposa le hace un almuerzo con la familia en mi casa. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!



TOP 2: Cositas que nos pasan, cuando Papito Dios está desparchado: El día que me cuadro con mi novia, después de haber estado nueve meses soltero y en verano, preciso es día, me llama el amor platónico de mi vida para decirme que su novio le puso los cachos y que se quiere desquitar conmigo. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!



TOP 1 : Cositas que nos pasan, cuando Papito Dios está desparchado: El día que por fin me llaman de la EPS para asignarme la cita de la vacuna, preciso ese día, se me descarga el celular, pierdo la llamada y me la reasignan para el próximo mes. ¡¿Por qué papito Dios?! ¡¿Por qué?!