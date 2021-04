TOP 10: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones, sin decir que no tuviste plata

Top 10: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si fui a Cartagena?, ¡uyy nooo!, nada que ver, !en semana santa no le cabe un tinto!

Top 9: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si viajé en temporada alta?, ¡uyy nooo!, qué te pasa, yo siempre viajo en temporada baja.

Top 8: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si me fui de plan de playa?, !uyyy noooo! yo me quedé viendo Ben-Hur con mi mamá.

Top 7: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si salí a conocer otra ciudad?, ¡uyyy nooo!, cómo se te ocurre, teniendo tantas cosas bonitas en mi ciudad que todavía no conozco.

Top 6: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si salí a viajar y rumbiar en los días santos?, ¡uyyy nooo!, ¡Dios mío!, ¡eso es pecado!.

Top 5: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si salí de viaje en medio de una pandemia?, uyyy noooo, qué irresponsabilidad, yo me quedé juicioso en mi casa.

Top 4: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si me fui 5 días a una finca con mis amigos?, no no no, yo aproveché esos días para adelantar un montón de trabajo que tenía.

Top 3: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si viajé en semana santa?, noooo, nada que ver, con lo rico que es salir a trotar y montar bicicleta con la ciudad desocupada.

Top 2: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntando si fui de paseo al mar a comer buen pescado?, uyy noooo, teniendo tantos restaurantes aquí en la ciudad, yo no me voy a exponer a intoxicarme con un bocachico en la playa.

Top 1: Di que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa, sin decir que no tuviste plata para salir de vacaciones en semana santa: ¿Me estás preguntado si salí de paseo con mi novia?, uy noooo, ¡nada que ver!, yo me quedé haciendo plan casero, viendo pelis, cocinando juntos y haciendo oficio.