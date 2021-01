Top 10: Entusadito yo la elimino de todas las redes sociales, pero no borro el contacto por si las moscas.

Top 9: Entusadita yo aplico la ley universal: un clavo saca otro clavo.

Top 8: Entusadito yo me entrego en la primera cita.

Top 7: Entusadito yo voy a la peluquería, me hago un nuevo look, me tomo una selfie y pongo un texto que diga: “Cerrando ciclos”.

Top 6: Entusadito yo me emborracho con tequila y a las 3 de la mañana llamo a mi ex para cantarle: “hacer el amor con otrooo” mentiras, qué pena el lapsus, para cantarle: “ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas”.

Escuche también:

Top 5: Entusadita yo llamo a mi mejor amiga soltera, nos ponemos bien churras, nos vamos a un bar y a descualquierarnos.

Top 4: Entusadito yo me consiento mucho. Claro, la tusa es el mejor momento para consentirnos, ir a un spa, hacerse un masaje, una chocolaterapia, ponernos bien lindos, hacernos la depilación permanente.

Top 3: Entusadito yo reactivo todas esas viejas amistades peligrosas del pasado con un mensajito a cada una que diga: “hola, ¿por qué tan perdida?”

Top 2: Entusadito yo me compro mi juego de mesa favorito “Hágase Rico”, y me pongo a jugarlo todas las noches.

Top 1: Entusadito yo intento calmar la ansiedad con yoga, ejercicios de respiración y mucho mindfulness, pero cuando ya no puedo más, me meto a la ducha, me pongo pestañina en los ojos y dejo que las lágrimas me escurran por todo el cuerpo.