Top 10: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Uy hermano, usted sabe que yo le prestaría esos tres millones de todo corazón, pero precisamente ayer pagué el saldo total de la tarjeta de crédito, y me quedé sin un peso, llámeme la próxima semana pa ver si me entra otra platica.

Top 9: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. ¡Nos encantó tu casting! qué buena energía, pero desafortunadamente ayer escogimos al actor ganador, lástima que no viniste la semana pasada, pero tranquilo que aquí nos quedan tus datos.

Top 8: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Uy Ibarra, estoy de acuerdo con Usted en que ya se merece el aumento, pero acabamos de invertir el nuevo presupuesto en unos audífonos para Vásquez, una silla ergonómica para Daniela, unos collares divinos para los perritos de Eduardo, unas gafas antireflejos para Tiburón, y en mi plan de gimnasio anual, esperemos el próximo semestre a ver si mejora la situación.

Top 7: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Ay baby, en serio me encantaría salir contigo, pero precisamente tengo que quedarme estudiando para un parcial que tengo en un mes. De verdad, tengo que ponerme juiciosa, te llamo después, igual gracias.

Top 6: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Señor Vásquez, excelente hoja de vida, pero realmente su perfil es mucho más alto del que estamos buscando, seguramente se sentiría incómodo con ese cargo, pero tranquilo que su hoja de vida queda en nuestra base de datos.

Top 5: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Mi amor, de verdad me encantaría acompañarte a la casa de tu tía María Eugenia, pero ayer me comí una bandeja paisa y estoy con una diarrea que no la puedo controlar, de verdad me da pena con ella, ¿qué tal que me agarré un afán?

Top 4: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Ay chiqui, tú sabes que estoy con unas ganas brutales, pero tengo un dolor de cabeza que no aguanto, te juro que la próxima semana intentamos, te amo mi vida.

Top 3: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Uy madre, usted sabe que yo soy feliz acompañándola a misa los viernes, pero preciso en la universidad nos pusieron un trabajo a última hora para el lunes, y para rematar es un trabajo en grupo y me toca reunirme con ellos, creo que vamos a trabajar todo el fin de semana, chao má.

Top 2: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Uy hermano, en serio le ayudaría con el trasteo, pero desde chiquito tengo una lesión en el cóccix y no puedo hacer ese tipo de fuerzas, si quiere hablemos cuando tenga todo listo, y más bien inauguramos la casa con un asadito.

Top 1: Formas diplomáticas de sacar el cuatro letras. Hola mi Monto, yo sé que me vas a matar, pero imagínate que no me acordaba que hoy me sacan las cordales, y preciso no puedo estar en el programa, te juro que estaba loca por estar en el Leit Show. Si quieres lo reagendamos para el mes que viene, besitos.