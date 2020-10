Top 10: Me vieron la cara cuando…

Top 10: El chico con el que estoy saliendo, me dice que no sube fotos de los dos a las redes, porque no quiere que nadie opine, o que se metan en nuestra relación.

Top 9: Las tres amigas que llevó mi novia a la rumba, se fueron sin dejar plata, y me tocó pagar la cuenta.

Top 8: Un amigo que no veía hace años, sorpresivamente me invitó a comer, pero al final era para pedirme plata prestada.

Top 7: El amor platónico de mi vida en la universidad, me pedía que la metiera en los trabajos en grupo, en los cuales ella nunca hacía nada.

Top 6: Me invitaron al paseo de la familia de novia, pero porque tenía la camioneta más grande, en donde metieron a las tres tías sin carro, todo el mercado y encima amarraron las colchonetas.

Le puede interesar:

Top 5: Mi amiga me pidió que la acompañara a salir con el chico que le gusta, y no sabía que me llevaban para que fuera la pareja de su amigo menos agraciado.

Top 4: Me invitaban a jugar fútbol al barrio porque tenía el mejor balón de todos, pero me dejaban de suplente.

Top 3: Me atendieron como un rey para venderme un producto que supuestamente llegaba en tres días a la casa, y terminaron enviándolo 15 días después.

Top 2: Un amigo me pidió que, si podía invitar a unos amigos a la fiesta que hice en mi casa, y terminó llegando con 10 personas.

Top 1: Me invitaron con insistencia a una fiesta, pero era para que fuera el DJ.