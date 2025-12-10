Después de dos meses de secuestro, fue dejado en libertad un adulto mayor en Norte de Santander

Norte de Santander

En las últimas horas fue dejado en libertad Belisario Peñaranda, un adulto mayor de 80 años que había sido secuestrado el pasado mes de octubre, en zona rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

Su secuestro se habría presentado en la vereda La Esmeralda, hasta donde habrían llegado hombres armados y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Hace un par de semanas se conoció un video de supervivencia del hombre, donde le pedía a sus familiares que cumplieran con las exigencias económicas que les estaban haciendo sus captores, argumentando su mal estado de salud.

Así mismo, a inicios del mes de diciembre, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pidió la liberación de todos los secuestrados del departamento, haciendo especial énfasis en Belisario, por su avanzada edad y su estado de salud.

De momento se desconoce si los familiares de Peñaranda realizaron el pago exigido por sus captores.