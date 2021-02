Top 10: Todo era ji ji jo jo hasta que se acabaron los alivios del banco, y comenzaron a cobrar las cuotas vencidas.

Top 9: Todo era ji ji jo jo hasta que ella dijo: “amor, creo que tengo un retraso”.

Top 8: Todo era ji ji jo jo hasta que la saqué a bailar, y me dijo que se llamaba Roberto.

Top 7: Todo era ji ji jo jo hasta que se acordó que mañana tiene que presentar un informe al jefe y no ha parado de escuchar El Leit Show.

Top 6: Todo era ji ji jo jo hasta que me di cuenta de que estaba usando los datos y no el Wifi.

Top 5: Todo era ji ji jo jo hasta que el jefe dijo: “bueno equipo… vamos a ponernos la camiseta… tenemos que trabajar el fin de semana” … JAJAJJAJAJAJAJAJJAJA…

Top 4: Todo era ji ji jo jo hasta que me dijeron que la entrevista en La W era en El Leit Show.

Top 3: Todo era ji ji jo jo hasta que la OMS dijo que la normalidad volvería en 7 años.

Top 2: Todo era ji ji jo jo hasta que la vecina de las empanadas me dijo que la empanada que me comí era de hace una semana… JAAJAJAJAJAJAJJAJAJAA…

Top 1: Todo era ji ji jo jo hasta que me llamó la contadora a decirme que mañana se me vencen los impuestos, y la platica ya me la mecateé en cositas.