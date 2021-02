TOP 10: algo es algo, peor es nada

Top 10: Por fin llegaron 50.000 vacunas, el problema es que habían dicho que eran 850.000. Algo es algo, peor es nada.

Top 9: Por fin pagué el gimnasio, el problema es que llevo un mes sin ir. Algo es algo, peor es nada.

Top 8: Por fin tengo claro cómo reinventarme, el problema es que no sé por dónde empezar. Algo es algo, peor es nada.

Top 7: Por fin mi nuevo novio me invitó a salir, el problema es que me invitó a comer hueso de marrano, se emborrachó, y se quedó dormido. Algo es algo, peor es nada.

Top 6: Por fin me escribió la chica que me gusta, el problema es que me dijo que no le escribiera más porque tiene novio y está muy feliz. Algo es algo, peor es nada.

Escuche también:

Top 5: Por fin me invitaron a una entrevista en La W, el problema es que fue en El Leit Show. Algo es algo, peor es nada.

Top 4: Por fin tengo novia, el problema es que ella no sabe que es mi novia. Algo es algo, peor es nada.

Top 3: Por fin tuve muchas llamadas el día de mi cumpleaños, el problema es que fueron del banco, de la planilla, de la DIAN y del celular, para recordarme hacer el pago oportuno. Algo es algo, peor es nada.

Top 2: Por fin pude pasar la cuenta de cobro, el problema es que pagan a 120 días. Algo es algo, peor es nada.

Top 1: Por fin me aceptaron el crédito en el banco, el problema es que el crédito es para refinanciar la refinanciación que no he podido pagar. Algo es algo, peor es nada.