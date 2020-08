(Video) Ruso capta cinco ovnis desde la Estación Espacial Internacional

El cosmonauta ruso Iván Vagner, que trabaja a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), publicó en Twitter un vídeo de la aurora boreal sobre la Antártida y en el que además pueden verse cinco objetos desconocidos volando en el espacio.



"En el vídeo se puede ver no solo la aurora boreal… En los segundos 9 al 12 aparecen cinco objetos que siguen una trayectoria paralela manteniéndose a igual distancia uno del otro", tuiteó Vagner.

El cosmonauta se preguntó si eran meteoritos, satélites u otra cosa.



"La información se hizo llegar a (la agencia espacial rusa) Roscosmos, a la empresa Tsniimash (el principal instituto de investigación de Roscosmos) y al Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia", precisó el cosmonauta.



Aparte de Vagner en la EEI también están trabajando el ruso Anatoli Ivanishin y el estadounidense Christopher Cassidy.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU