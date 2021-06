A sus pies: así reaccionó la prensa extranjera al golazo de chilena de Lucho Díaz

Hasta este primer tiempo, Colombia obtiene los tres puntos que le aseguran su paso a los octavos de final de la Copa América, ubicándose de primero en la tabla del grupo B con 7 puntos hasta el momento, tras un escenario pesimista que rodeaba el encuentro ante los anfitriones.

Pero fue la jugada ganadora de Luis Fernando Díaz que encendió los motores de la felicidad y con una magnifica destreza logró el primer tanto del partido a los escasos 9 minutos.

Lea aquí: Primer tiempo: Luis Díaz pone a soñar a la Selección con golazo de chalaca

Díaz metió una tijera tremenda tras un centro de Cuadrado y le dio la gran sorpresa a Brasil. La chilena espectacular del delantero provocó que la prensa internacional no escatimara en adjetivos para elogiar al colombiano.

A continuación, algunos de las reacciones de reconocidos medios internacionales sobre el 'golazo':

Luis Díaz was one of the first Latinos to score in the inaugural campaign of Golazo Show. He kept doing his thing, now with selección Colombia 🇨🇴 when goals is what they need the most.



EXTRAORDINARIO GOLAZO 🔥 pic.twitter.com/atLx2os36w