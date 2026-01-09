Iván Mordisco convoca cumbre con grupos al margen de la ley tras intervención de EE. UU. en Venezuela

El jefe de las disidencias de las FARC, Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco‘, convocó el pasado 7 de enero de 2026 a una cumbre con distintos grupos armados al margen de la ley, con el objetivo de avanzar en la conformación de un denominado “bloque insurgente” de alcance regional.

La convocatoria estuvo dirigida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en un contexto marcado por la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que, según el pronunciamiento insurgente, derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

En su mensaje, difundido a través de canales clandestinos y firmado por el Secretariado del Estado Mayor Central, ‘Iván Mordisco’, sostuvo que la acción estadounidense constituye una agresión directa contra la soberanía regional y un ataque a lo que denominó la “patria grande” latinoamericana. “El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, afirmó el cabecilla insurgente en uno de los apartes del comunicado.

“No somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa”, frase con la que cerró su invitación a conformar el bloque insurgente.

Las autoridades advierten que este tipo de pronunciamientos buscan más que una coincidencia discursiva, y apuntan a explorar mecanismos de coordinación entre organizaciones armadas que operan en corredores estratégicos, especialmente en zonas de frontera y territorios vinculados a economías ilegales.

