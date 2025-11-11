Operativo militar contra ‘Iván Mordisco’ en Guaviare dejó 19 muertos

Al menos 19 integrantes de las disidencias de las Farc murieron durante una ofensiva militar en zona rural de Calamar, Guaviar. La operación fue ordenada por el presidente Gustavo Petro.

La operación deja además como resultado 3 menores recuperados, 2 sometidos y un capturado.

También se incautó el siguiente material de guerra:

Más de 50.000 municiones de varios calibres

23 fusiles

6 ametralladoras

5 pistolas

1 revólver

50 proveedores para fusil

8 proveedores para pistola

3 morteros de 60 mm

62 granadas de mortero de 60 mm

4 granadas de mano

7 granadas de 40 mm

Material de intendencia:

35 equipos de campaña

17 chalecos multipropósito

8 chalecos tipo arnés

Prendas de intendencia

Material de comunicaciones:

2 antenas Starlink

1 radio escáner

1 radio de comunicaciones

2 antenas para radio

Material de explosivos:

25 minas antipersonales

24 AEI improvisados MAC

1 balón bomba

1 kilogramo de pentolita peruana

Además, se informó que entre el material de guerra incautado encontraron un balón bomba, un explosivo utilizado para realizar atentados de gran escala.

Esta operación se adelantó en contra del Bloque Martín Villa y la Subestructura Primera Armando Ríos de las disidencias de alias ‘Mordisco’.

Gracias a información de inteligencia militar y policial, y tras varios días de inserción terrestre y aérea, los uniformados lograron ubicar el sitio en donde estos criminales intentaban esconderse de la ofensiva operacional.

Hasta el lugar llegaron las tropas y tras apoyo aéreo cercano y maniobras especiales de la Fuerza Pública, se produjo esta importante afectación en contra de una estructura señalada de cometer múltiples delitos contra la población civil como homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, narcotráfico, minería ilegal, desplazamiento forzado entre otros.

De acuerdo a información en poder de las autoridades, esta estructura estaría encargada de dirigir acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en los departamentos del Vichada, Meta y Guaviare. Así mismo serían los responsables de controlar las rutas del narcotráfico con salida hacia Venezuela y Brasil.

Escuche W Radio en vivo: