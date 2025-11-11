FFMM bombardearon a disidencias Farc en Guaviare, tras orden de Petro: son varios los muertos. Foto: Ejército/ Getty Images.

Fuentes de Casa de Nariño confirmaron a la W que tras la orden del presidente Petro de bombardear a Disidencias Farc en el Guaviare, FFMM determinan, en la noche de este lunes 10 de noviembre, el número de integrantes muertos tras la operación adelantada.

Según pudo establecer la W, el reporte preliminar entregado al presidente Petro indica que las autoridades están tratando de evacuar los cuerpos de los integrantes de las disidencias Farc, dentro de los cuales estaría alias ‘Pescado’, cabecilla de Finanzas de la Estructura 10. Los combates completan más de 24 horas.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, había escrito el mandatario en su cuenta oficial de X.

La declaración del presidente fue hecha tras el anuncio del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien reportó que desde la madrugada de este lunes las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantan “una contundente operación ofensiva” en las selvas del Guaviare contra estructuras “narcoterroristas del cartel de alias ‘Mordisco’”.

Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares https://t.co/rccrbRyulc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

De acuerdo con el general (r) Sánchez, dichas estructuras han mantenido amenazas y extorsiones contra comunidades y campesinos en esta región del país. Por eso, el funcionario aseguró que se trata de una “operación en evolución”.

