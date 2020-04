Al día de hoy Santa Fe está debiendo los salarios del mes de marzo: secretario Acolfutpro

En diálogo con Deportes W el secretario de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Luis Alberto García, opinó sobre el comunicado emitido el equipo.

“Santa Fe por malos manejos administrativos entró en la ley 1116 de 2006, esto establece que después de ser admitido no pueden haber incumplimientos en los pagos laborales. Al día de hoy Santa Fe está debiendo los salarios del mes de marzo a sus futbolistas, por eso se notifica a la Supesociedades para ellos constaten”, aclaró.

Sobre la demanda que García le impuso al equipo capitalino, afirmó que, “es mi derecho de demandar, que haya ganado o perdido, no tiene nada que ver con el tema de la Asociación de futbolistas. La demanda fue un tema personal y ya está”.

Frente al aparte donde se menciona que García estaba interesado en la desaparición del equipo, mencionó que, “a mí me interesa que a los futbolistas les paguen. El presidente de Santa Fe hace unos días puso a opinar a la hinchada para reducir o no el salario (…). Aquí el tema es que invitamos a que se respeten los derechos”.

Luis Alberto García recalca que no los acuerdos no se han firmado y “según la ley laboral, un mutuo acuerdo no es válido para una suspensión de contrato”, añadió que si el presidente de Santa Fe tiene acuerdos “simplemente los tiene que mostrar a la Súper Intendencia de Sociedad que llevó acuerdo y que pagó el salario de marzo”.

Concluyó diciendo que tienen comunicación permanente con todo el plantel, por esto sabe “que al día de hoy no han pagado el mes de marzo” y que “evidentemente estamos preparando una nota de defensa porque mi tema personal no tiene nada que ver con que la asociación defienda los derechos de los futbolistas”.

