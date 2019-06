Alejandro Valverde renueva con el Movistar hasta 2021

El campeón del mundo Alejandro Valverde, de 39 años, renovó su contrato con el equipo Movistar hasta finales de 2021, anunció este jueves la formación española, con la que el ciclista murciano seguirá ligado luego hasta 2024, dentro de la estructura del equipo, para preparar su reconversión.

"El campeón del mundo de Movistar Team firma dos años con la escuadra telefónica, su equipo de toda la vida -cumplirá quince temporadas con la estructura de Abarca Sports al término de su nuevo contrato- y seguirá disfrutando de la bicicleta con los azules hasta los 41 años. El murciano quedará también vinculado a la estructura al menos hasta 2024", anunció el Movistar.

Con 125 victorias desde el inicio de su carrera en 2002, el corredor español cuenta con un palmarés impresionante, pese a una suspensión de dos años recibida en el marco del escándalo de dopaje de la Operación Puerto en 2010.

"Estoy contentísimo por esta renovación. Todo el mundo sabe que el Movistar Team es mi casa. Siempre me he sentido muy querido y respetado aquí, y estoy muy feliz por poder seguir estos dos próximos años con el equipo. Me da tranquilidad para seguir trabajando y seguir disfrutando sobre la bici. Pelearemos duro por nuevas victorias, todas las que se puedan, y también trataré de ayudar a los compañeros a lograr grandes éxitos en el futuro", afirmó el ciclista.

Entre sus éxitos figuran el título en la Vuelta a España de 2009 y numerosas clásicas como la Lieja-Bastoña-Lieja, donde ganó cuatro veces.

Valverde conquistó el año pasado en Innsbrück (Austria) el título mundial y uno de sus grandes retos es buscar el oro olímpico en 2020 en los Juegos de Tokio.

En una entrevista concedida en marzo al diario catalán El Periódico, Valverde había dejado caer que su retirada deportiva podría darse en 2021.