Alexis Henríquez se retira del fútbol profesional

El excapitán de Atlético Nacional, a través de un comunicado, anuncio que le puso fin a su carrera como futbolista profesional, a pesar de las múltiples ofertas que recibió en Colombia y en otros países.

"Quise dar un paso al costado de las canchas donde lo gané todo con el Verde de Antioquia y el Once Caldas de Manizales, para seguir preparándome y algún día ser director técnico", aseguró Enríquez.

El exjugador verdolaga confirmó que seguirá capacitándose para poder crecer profesionalmente de la mano de directivos técnico. "Buscaré especializarme, complementar los estudios que ya cursé, viajar a otros países, aprender de otras ligas, tener la oportunidad de crecer profesionalmente al lado de grandes entrenadores y, además".

Le puede intersar: Venus Williams será la pareja de Cabal en el torneo de dobles mixtos de Australia

El jugador, aseguró que su deseo para esta pause es poderle dedicar "tiempo de calidad a mi esposa Eliana y a mi hijo Camilo".

Por último, Alexis agradeció a cada una de las personas que lo acompañaron en su proceso como jugador. "Agradezco a mi familia, los más orgullosos de mis éxitos y los incondicionales en mis momentos difíciles. A todos mis compañeros y entrenadores, cada uno de ellos fueron maestros en el camino. A los dirigentes y a todo el personal que trabaja incansablemente en los clubes por los que pasé: desde las señoras del aseo, hasta el personal administrativo, médico, todos los que desempeñan diferentes rangos".

Lea en W Radio: No tengo ninguna prisa en volver a Europa: Rafael Santos Borré

"Y por su puesto a los hinchas, no solo a los que me alentaron sin parar, sino también a los que me criticaron sin piedad porque me hicieron más fuerte cada día. Di todo hasta el final y en mi nuevo comienzo también daré lo mejor de mí", finalizó Henríquez.