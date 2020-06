El colombiano Alfredo Morelos fue incluido en el 11 ideal de la Premier League de Escocia (temporada 2019/20), elegido por más de 500.000 aficionados durante los últimos dos meses.

Morelos consiguió 12 goles en 26 partidos y fue protagonista con su equipo, el Rangers. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, el campeonato terminó prematuramente y el título se lo llevó el Celtic.

Dentro del 11 ideal figuran 8 jugadores del Celtic y 3 del Glasgow Rangers.

🗳️ With over 500,000 votes being cast over the last 2 weeks, we can now reveal your @Ladbrokes Premiership Team of the Season.



🤔 Who would make your #TOTS? Drop your teams in the replies!#SPFL | #PremTOTS pic.twitter.com/IJfiFEUVTp