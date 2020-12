Ancelotti confirma que James Rodríguez se perderá el partido ante el Leicester

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, confirmó que el mediocampista colombiano James Rodríguez se perderá nuevamente un partido con el Everton, esta vez ante el Leicester City.

“Carlo Ancelotti informó nuevas lesiones. Coleman, James y Delph aún no están listos”, compartieron desde la cuenta de Twitter del club.

“Acerca de James, comenzó con los recuperación individual y estamos mirando día a día”, comentó el DT italiano.

Al parecer, Ancelotti estaría guardando al 10 de la Selección Colombia para el partido ante el Arsenal de este sábado 19 de diciembre.

