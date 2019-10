Annemiek Van Vleuten da su visión del ciclismo femenino en Deportes W

La deportista neerlandesa Annemiek Van Vleuten, quien compite en ciclismo en las modalidades de ruta y pista, compartió durante la entrevista cómo vivió esos últimos 104 kilómetros que le permitieron ganar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta: “No fue una revancha. Cada evento es un objetivo, lo mismo con los JJ.OO. por lo que pasó en Río. Me tocó hacer un esfuerzo mental (…) miraba alrededor y todo estaba silencioso, solo algunas personas aplaudían, fue cuando me di cuenta que estaba bien".

Después de una fractura de rodilla que presento la ciclista el pasado mundial, a comienzos de este año se entrenó con el grupo masculino del Mitchelton Scott. Frente al beneficio de entrenar con hombres, expresó que: “Sí es muy bueno para mí, soy un poco mayor entonces ya he hecho varios entrenamientos, pero cada año trato de endurecer mis entrenamientos, y uno de los factores que me podía ayudar a mejorar era salir con los hombres, pues ellos hacían más o menos 200 km al día a una alta intensidad, solo trataba de seguirlos, sobre todo a los hermanos Yates en la subida”.

Por otro lado, la neerlandesa se refirió al ciclismo femenino y al por qué van más al ataque que el masculino: “El ciclismo es todo acerca de atacar, en nuestro ciclismo hay menos control de las carreras. En los hombres se controla mucho por el tema del sprint, pero eso no pasa en nuestras carreras. Además nuestras distancias son más cortas y si lo fueran también para ellos de pronto serían más interesantes.”

En cuanto a lo que se va a dedicar el próximo año, la deportista señaló que: “He estado muy enfocada en grandes vueltas, creo que para el próximo año me enfocaré en las clásicas de las ardenas, Tour de Flandes y Strade Bianche. Sin embargo tampoco quiero olvidarme de entrenar en mi bici de crono y estar mucho tiempo entrenando en esta. Después de las clásicas de primavera, mis objetivos apuntan solamente a los Juegos Olímpicos”.

Además, Vleuten habló sobre las tres grandes vueltas que no hay en el ciclismo femenino, pero sí en el masculino: “Es muy triste. Antes existía una carrera en Francia llamada La Route, la cual gané en 2010, pero se acabó. Tengo entendido que para 2021 harán un gran tour femenino en los países escandinavos, es una muy buena idea, será por Suecia, Noruega y Dinamarca, lo están preparando y esa es una de las razones por las que seguiré compitiendo después de Tokio 2020”.

Para finalizar, la campeona del mundo se refirió a su llegada a Colombia: Sí, es una de mis aventuras. De verdad me gusta mucho conocer nuevas personas y aprender de otras culturas (…) Esteban Chaves también me inspiró mucho a visitar su país, y también es que - honestamente- en esa época el clima en Holanda no es muy bueno, entonces voy a estar un buen tiempo allá. Además estoy invitada por una ciclista colombiana, Diana Peñuela, y voy a verla a ella y sus amigos”.