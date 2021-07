Así fue la dolorosa lesión de tobillo que sufrió Conor McGregor en combate

McGregor, figura de las artes marciales mixtas, perdió frente al estadounidense y sufrió una impactante lesión en su tobillo izquierdo en medio del combate en Las Vegas, Nevada.

La escabrosa escena, en donde el irlandés estuvo cubierto de sangre en su pierna, logró que la pelea con Poirier terminara en el primer asalto.

El peleador tuvo un mal paso al lanzarle un puño a su oponente, y su tobillo se torció de manera impresionante ante los ojos de los espectadores.

A pesar de su lesión, el estadounidense fue implacable ante el irlandés y siguió atacándolo, hasta que la campana en el ring sonó y McGregor se quedó en el suelo con gritos de dolor.

La estrella de la UFC tuvo que ser retirado de la contienda y por la lesión que sufrió en la parte inferior de la tibia y será sometido a una cirugía.

UFC 264: Dustin Poirier Vs Conor McGregor 3 Say After BREAKING His LEG 2021 pic.twitter.com/LNVtOkJ6uw