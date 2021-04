La impactante lesión de Chris Weidman en el UFC

La pelea de UFC entre Chris Weidman y Urial Hall no tuvo el final esperado por los espectadores, la que prometía ser una histórica pelea terminó en poco tiempo debido a una grave lesión de Weidman.

Weidman que lanzó una patada a Hall con mucha fuerza, vio truncado su ataque al recibir un bloqueo de este al poner en firme el pie, sin embargo, como resultado el impacto ocasionó que al luchador se le partiera la pierna en dos sufriendo fracturas en la tibia y peroné

Urial Hall sorprendido por la escena se puso a orar por la salud de su rival mientras este estaba siendo atendido en el octágono.

Imágenes fuertes

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3