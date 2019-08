Así vio Baltazar Medina la proyección del deporte colombiano en los Juegos Panamericanos

Baltazar Medina compartió durante el programa su análisis sobre las medallas que obtuvieron los deportistas colombianos luego de que se acabaran los Juegos Panamericanos en Lima. El presidente del Comité Olímpico expresó que en términos generales queda satisfecho, sin embargo, “no podemos desconocer que esperábamos más. Tampoco podemos desconocer a quienes ganaron esas 28 medallas en los Panamericanos.”

Luego de que Colombia ganara 28 medallas de oro, 23 de plata y 33 de bronce, comentó que lo que viene será analizar con objetividad y cabeza fría los resultados: “no se pude negar que queda un sabor agridulce con ciertas participaciones, pero hay cosas para mejorar y se espera que se puedan hacer en Tokio 2020.”

En cuanto al rendimiento de los deportistas y la exigencia que él tuvo frente a ellos dejó claro que: “quiero resaltar el apoyo del Gobierno Nacional a través de Coldeportes, de los Centros Deportivos Territoriales y también de las Federaciones por el apoyo económico, eso permitió darle una buena preparación a los atletas. No podemos descuidarnos ahora en falacias y cosas que no se dieron. Lo que tenemos que aceptar es que sí hubo fallas, hay que analizarlas y descubrirlas, aprender las lecciones para no repetirlas en próximas ocasiones.”

Frente a la medalla que más lo emocionó expresó que: “sin lugar a duda fue la medalla de plata del Voleibol femenino, y la medalla más importante para el deporte colombiano hoy por hoy es la medalla de la posta de 4x100.”

Sobre lo que falta en los deportes de equipos dijo que faltan más recursos para repatriar a los atletas que juegan en Estados Unidos, también tener una liga profesional de baloncesto, pues no se puede tener una liga con intermitentes como la que tiene ahora el país: “Si nosotros tuviéramos el apoyo de una loga profesional en baloncesto y voleibol, el desarrollo estaría a la vuelta de la esquina porque talento tenemos mucho.”

Para finalizar, Medina habló sobre los proyectos que tiene la Federación en cuanto al equipo de fondo y medio fondo de ciclismo: "acepto la culpabilidad del Comité Olímpico Colombiano porque no hemos tenido los recursos para financiar el proyecto de ciclismo de pista. Son $2.500 millones al año, que para un deporte como el ciclismo creo lo justifica.”

Además, mencionó que el país está en mora de hacer una discusión sobre la política pública para infraestructura deportiva, pues según él, antes de construir más escenarios se debe reparar los que tiene ahora el país.